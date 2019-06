Dalla Juve Under 23 alla Serie B? E' questo il pensiero di Matheus Pereira e del cipriota Kastanos: come raccontato da SerieBNews, entrambi sono nel mirino di Pisa e Juve Stabia. Soprattutto il secondo, che ha già giocato nella serie cadetta proprio con il Pescara, sarebbe vicino all'addio, mentre per il primo resta da capire quali saranno le intenzioni del nuovo allenatore della Juventus, Maurizio Sarri. Insomma, ci vuole tempo. E ce ne vorrà tanto anche perché - a quanto pare - entrambi non vedrebbero di buon occhio le soluzioni finora arrivate. Il sogno è quello di approdare in Serie A e di fare - se possibile - anche una stagione da protagonisti. In ogni caso, giocarsi le proprie chance.