Una freccia per l’Under 23, un talento pronto al grande salto: Matheus Pereira disputerà domani la sua prima partita da titolare in Serie A. In questa stagione l’esterno brasiliano ha già collezionato due presenze in prima squadra, contro l’Inter a San Siro (4’ in campo) e contro il Torino all’Allianz Stadium (12’): domani, come annunciato da Max Allegri, giocherà dal primo minuto a Marassi contro la Sampdoria. Con l’Under 23 di Zironelli, Pereira ha disputato in questa stagione 24 presenze totali, con 5 gol e 5 assist. Domani gli occhi saranno puntati su di lui, classe ’98 che scalpita per stupire tra i “grandi”.