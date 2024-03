Dove si trova l'Allianz Stadium?



Dalla stazione di Torino Porta Nuova all'Allianz Stadium

Prendere la metro fino alla fermata XVIII Dicembre e poi il bus numero 29 in direzione Casa Circondariale Lorusso e Cotugno, scendendo alla fermata Sansovino.

Prendere la metro fino alla fermata Massaua e poi il bus VE1 in direzione Venaria o il 62.

Se non parti dalla stazione, puoi prendere la metro da qualsiasi punto della linea metropolitana. In alternativa, entrambe le stazioni ferroviarie offrono accesso alla linea metropolitana seguendo le indicazioni in stazione.

Dalla stazione di Torino Porta Susa all'Allianz Stadium



Cosa si può fare nei dintorni dell'Allianz Stadium?

Area12 : Situata nelle vicinanze dello stadio, qui troverai una varietà di ristoranti, fast food e bar dove potrai gustare un pasto o bere qualcosa comodamente seduto a un tavolo prima dell'inizio della partita.

: Situata nelle vicinanze dello stadio, qui troverai una varietà di ristoranti, fast food e bar dove potrai gustare un pasto o bere qualcosa comodamente seduto a un tavolo prima dell'inizio della partita. Galleria Auchan Venaria: Proseguendo verso Venaria, troverai un altro centro commerciale dove potrai trovare ulteriori opzioni per mangiare e bere. Qui potrai probabilmente goderti il tuo pasto in un'atmosfera un po' più tranquilla rispetto all'area circostante allo stadio.



Come rientrare a fine partita?

Situato nel quartiere di Torino, nelle vicinanze della Venaria Reale, lo Juventus Stadium è facilmente accessibile dalle principali stazioni ferroviarie di Torino: Porta Nuova e Porta Susa.

Consiglio: consultate il sito GTT per maggiori informazioni su linee, tratte e orari.

Dalla stazione di Porta Nuova (con fermata della metropolitana presso 18 Dicembre), prendi la metro in direzione Fermi. Scendi alla fermata Bernini, dove, nei giorni di partita, è in funzione la navetta 9/, che ti condurrà direttamente all'Allianz Stadium. L'ultima partenza è prevista 45 minuti dopo la fine della partita.

Puoi anche optare per il trasporto in autobus utilizzando le seguenti linee: 62 (in servizio tutti i giorni) e 9/ (disponibile solo nei giorni di gara).

Al termine della partita, sarà possibile riprendere la navetta B9 che farà capolinea nella direzione opposta verso Porta Nuova. Se invece la tua destinazione è la stazione di Porta Susa, sarà più comodo per te prendere il bus 62 o il VE1 e raggiungere la metropolitana. Da lì, prendi la linea 1 in direzione Lingotto