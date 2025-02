Perché Yildiz è uscito all'intervallo di Juventus-PSV?

AFP via Getty Images

Tra i protagonisti mancati dic'è stato sicuramente, protagonista di una serata piuttosto anonima. Il numero 10 turco, schierato con una maglia da titolare sulla sinistra nel 4-2-3-1, ha fatto molta fatica ad incidere nella prima parte di gara, senza mai riuscire a far emergere le sue qualità nel corso del match valevole per la gara d'andata dei playoff di Champions League.Un primo tempo, quindi, decisamente anonimo, al termine del quale si è però letteralmente conclusa la sua partita. Thiago Motta, infatti, l'ha sostituito a fine primo tempo, ripresentandosi in campo nella ripresa con Samuel Mbangula, risultato poi il giocatore decisivo ai fini del risultato.

Perché Yildiz è stato sostituito all'intervallo?

La partita di Kenan Yildiz contro il PSV si è chiusa dopo 45 minuti. Impiegato con una maglia da titolare, il turco non ha brillato contro gli olandesi e dopo l'intervallo è rimasto negli spogliatoi. Il motivo? Nessun problema di natura fisica ha spinto Thiago Motta a sostituire il turco, bensì una semplice e naturale scelta tecnica, rivelatasi poi determinante ai fini del risultato.