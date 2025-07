Perché Weah può accettare il Marsiglia

Weah-Marsiglia, le ultime

Come vi abbiamo già raccontato, dopo gli ultimi contatti sta aumentando l'ottimismo delsul fronte, che laha sostanzialmente messo sul mercato per fare cassa e creare spazio per l'acquisto di nuovi rinforzi. L'ex bianconero Mehdi Benatia, ora dirigente del club francese, vorrebbe regalare l'esterno statunitense al tecnico italiano Roberto De Zerbi in vista del ritorno della squadra in Champions League, un aspetto, quest'ultimo, che potrebbe poi convincere definitivamente anche lo stesso giocatore al trasferimento.

Weah, infatti, aveva rifiutato la destinazione Nottingham Forest proprio perché non gli avrebbe garantito la possibilità di disputare la massima competizione europea, cosa che invece potrebbe appunto fare con l'OM. La valutazione del figlio d'arte classe 2000 si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Ligue 1, dove ha già indossato le maglie di PSG e Lille (in quest'ultimo club ha incrociato anche il neo acquisto bianconero Jonathan David).