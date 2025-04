Perché Vlahovic è uscito all'intervallo di Parma-Juventus: infortunio o scelta tecnica?

AFP via Getty Images

Un'altra giornata da dimenticare per Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, schierato con una maglia da titolare da Igor Tudor per la quarta volta consecutiva, ha visto chiudersi la propria apparizione al Tardini contro il Parma dopo appena 45 minuti di gioco. Proprio così, la gara dell'attaccante serbo è durata solamente un tempo.Dopo l'intervallo, infatti, al posto di DV9 ha fatto il suo ingresso in campo Francisco Conceicao, con Randal Kolo Muani che è stato traslato da trequartista a prima punta centrale. Ma come sono andati i 45 minuti di Vlahovic a Parma? Nessun lampo da segnalare, se non un paio di tentativi dalla distanza murati dalla difesa ducale. In altre parole, diagramma piatto. Poi, al 45', il sipario sulla sua partita.

Perché Vlahovic è uscito all'intervallo?

Dusan Vlahovic non ha fatto ritorno in campo nel secondo tempo. Al suo posto, infatti, è entrato in campo Conceicao, gettato nella mischia da Tudor per la seconda parte di gara. Al netto di una prestazione altamente negativa, Vlahovic ha alzato bandiera bianca a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra che ha spinto l'allenatore croato a non correre nessun rischio e a porre fine alla gara del serbo.