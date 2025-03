Perchè Tudor è stato ammonito in Juventus-Genoa

AFP via Getty Images

Nella sfida tra, terminata con una vittoria per i bianconeri, non sono mancati momenti di tensione a bordo campo. Tra gli episodi più significativi della partita, spicca l’ammonizione ricevuta da Igor Tudor al 46° minuto.L’allenatore croato ha infatti superato i limiti dell’area tecnica per protestare su una decisione arbitrale, entrando in discussione con il direttore di gara Antonio Rapuano. Il comportamento del tecnico non è passato inosservato e l’arbitro ha deciso di estrarre il cartellino giallo, richiamandolo all’ordine.Tudor, noto per la sua grande grinta e il carattere deciso, ha sempre mostrato un approccio passionale alla guida delle sue squadre. Il suo debutto sulla panchina della Juventus è stato subito intenso, con il tecnico ex Marsiglia che ha cercato di trasmettere energia e determinazione ai suoi giocatori.

L’episodio del cartellino giallo evidenzia l’atteggiamento combattivo dell’allenatore, che vuole fin da subito imporsi e lasciare il segno in questa nuova avventura. Con il suo ritorno a Torino, Tudor punta a dare alla Juventus un’identità più aggressiva e dinamica, in vista delle sfide decisive che attendono il club bianconero nel finale di stagione.