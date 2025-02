AFP or licensors



Thuram fuori in Juve-PSV: il motivo

Per una delle sfide più importanti della stagione, quella contro ilnei playoff di Champions League,ha deciso di escluderedai titolari, con Douglas Luiz e McKennie insieme a Locatelli. Ma perché il francese parte dalla panchina? Cosa c'è dietro la scelta del tecnico.Per Thuram è la terza partita consecutiva in cui parte dalla panchina. Non risultano però problemi fisici per il centrocampista. In questo momento Thiago sembra preferirgli altri giocatori anche se nelle ultime comunque è subentrato nel secondo tepo