Perché Thiago Motta non è stato esonerato? I tre motivi possibili

Thiago Motta e la Juventus vanno avanti insieme, almeno per il momento. La disfatta contro la Fiorentina, la seconda consecutiva dopo quella con l'Atalanta, non è costata la panchina al tecnico. Poco dopo la partita, Cristiano Giuntoli si è presentato ai microfoni e a domanda sul tecnico ha risposto ribadendo la fiducia nei suoi confronti.Una scelta assolutamente non scontata visti gli ultimi risultati e in generale la stagione della Juventus. Ma cosa c'è dietro questa decisione di continuare con Thiago Motta? Diversi motivi possono aver spinto il club a non esonerare l'allenatore.

Il fattore economico

Mancanza di alternative



Decisione della proprietà?

Thiago Motta guadagna circa 3,5 milioni di euro ed ha un contratto fino a giugno 2027, ovvero per altre due stagioni piene oltre a questa. La separazione dal tecnico e dal suo staff costerebbe ai bianconeri attorno ai 15 milioni di euro. Cifra non enorme, come ha spiegato in esclusiva a IlBianconero l'esperto Marco Bellinazzo, ma comunque è un fattore da mettere nella valutazione e che può aver condizionato.Da considerare poi che mancano ancora nove partite e quindi la Juventus avrebbe dovuto sostituire Thiago Motta con un profilo di allenatore valido, in grado di guidare la squadra e portarla in Champions League. Ecco, anche le difficoltà ad individuare il nome giusto sono un aspetto che può aver "aiutato" Thiago a rimanere in panchina.E poi, c'è uno scenario che riguarda direttamente la proprietà. Dietro la scelta di restare con Thiago Motta anche la possibilità che sia stata una decisione presa direttamente dai piani alti del club, che avrebbe quindi "bloccato" qualsiasi altro discorso. In questo senso, sono da ricordare le parole del tecnico che alla vigilia aveva svelato di aver ricevuto la fiducia e la vicinanza della proprietà.