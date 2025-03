Perché Thiago Motta non è stato ancora esonerato? La proprietà, il fattore economico, le decisioni da prendere

2025 Getty Images

Le richieste della società a Thiago Motta

Tutti uniti, e barra dritta, e pure guai a sbagliare.Pensa di avere una squadra ancora dalla sua parte, sebbene dalla sua parte non ci sia più il massimo dirigente. Com'è poi risultato evidente pure nell'ultima conferenza.Benvenuti al caos bianconero, dove tutto può accadere, soprattutto quando pare che non accada proprio nulla. Da una parte c'è Thiago che difende il lavoro fatto finora, dall'altra c'è la dirigenza che cerca di tamponare, salvare, parlare. E allora analizzare. Analizzare forte. A 360 gradi.Il punto non è più "se", ma diventa "quando". Cioè: quando la Juve riuscirà a separarsi da un percorso che considera già chiuso, come un cantiere mai finito e che comunque sarà finito da qualcun altro. Thiago pare, e in fondo lo è, un dead man walking. Lo rende chiarissimo l'atteggiamento non verbale e in parte pure quello verbale, anche se prova a difendersi con la forza residua della sua idea di calcio.Ecco: è come un gioco a premi, praticamente. A ogni livello scattato, avrà più secondi, più minuti, più ore e più giorni. La società gli ha chiesto di dare una chiara direzione alla squadra, di essere solido con il gruppo e di portare a casa il risultato, in un modo o nell'altro.Già prima del crollo totale, la dirigenza gli imputava due situazioni su tutte.Insomma: aveva fallito le prove del grande gestore, e mantenendo ben poco delle promesse da grande tecnico.Com'è evidente,Se la penna non è (ancora) tra le mani di Giuntoli, è solo per costi e quindi imposizioni.