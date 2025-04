Getty Images

L'ex difensore della Juventus Nicola Legrottaglie è intervenuto ai microfoni di Tuttosport ( QUI l'integrale) parlando della Vecchia Signora ma non solo. Un commento anche sulla separazione da Thiago Motta. Le sue parole:"Thiago ha idee innovative ma il suo calcio prevedeva troppi cambiamenti e non ha funzionato. In un contesto differente potrebbe tornare a funzionare e venire recepito meglio dai singoli. A grandi livelli i giocatori importanti hanno automatismi consolidati e non è facile rivoluzionarli".