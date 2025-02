Perchè Tether ha investito nella Juventus? La risposta del CEO che fa sognare i tifosi

Getty Images



Tether, parla il CEO

A Cripto, il podcast de Il Sole 24 ore è intervenuto il CEO di Tether Paolo. Entrato da poco nel capitale della Juventus. Queste alcune delle sue parole:“L’idea di entrare nel capitale della Juventus è nata qualche mese fa dalla volontà di esplorare nuove opportunità che provengono sia dal mondo cripto che quello dell’intelligenza artificiale in cui Tether sta investendo pesantemente. L’investimento fatto in Juventus è ancora piccolino. Nello scorso anno e mezzo sono stati investiti oltre 2 milioni in intelligenza artificiale. Abbiamo acquisito la maggioranza di un’azienda americana che si occupa di chip celebrali. Oggi usati per aiutare le persone che soffrono di sclerosi multipla o hanno difficoltà motorie. Così abbiamo sentito la necessità di creare una sinergia con uno dei brand e società più importanti al mondo in ambito sportivo che è la Juventus valutare con il tempo come portare una ventata di aria fresca nel mondo sportivo. La Juventus sarà il baluardo di un mondo che si deve evolvere. Sono molto legati alla tradizione, il mondo si sta muovendo veloce e quindi pensiamo di poter essere un importante apporto per la dirigenza”.



Cos’è Tether



Cos'è un USDt di Tether

“Discorso che va fatto con la dirigenza. Dobbiamo valutare come lavorare, sia per i pagamenti che per l’intelligenza artificiale. Siamo a disposizione, al momento però abbiamo una quota piccolina. Abbiamo superato il 5% dei diritti di voto. Come richiesto abbiamo comunicato la questione alla Consob. Questo pacchetto azionario è stato comprato in borsa nei mesi scorsi. Ora siamo interessati a valutare come possiamo contribuire al successo della Juve. Non c’è nessun piano machiavellico. Possiamo dare spunti a società, dirigenza e tifosi. Si tratta di una sinergia in divenire”.“Siamo tifosi della Juventus in Tether”.Tether attualmente mira a consolidare la propria leadership nel settore delle stablecoin con USDt, in questo momento la più utilizzata a livello globale, con una capitalizzazione di oltre 140 miliardi di dollari e più di 400 milioni di utenti nei mercati emergenti. Allo stesso tempo la società sta ampliando le sue attività in settori innovativi come l'Intelligenza Artificiale, il mining di Bitcoin e la biotecnologia. Con questo nuovo investimento nella Juventus, Tether rafforza la sua posizione nel mondo dello sport, integrando la sua expertise tecnologica nel settore calcistico.Se la tecnologia blockchain già svolge un ruolo crescente nello sport, l'acquisizione della quota in Juventus apre nuove opportunità per creare una sinergia avanzata tra asset digitali e settore sportivo. Impiegando il proprio fondo di investimento esterno alle riserve delle stablecoin, Tether sta creando strategie per coinvolgere altri club e introdurre strumenti di pagamento basati su asset digitali. Inoltre, collaborerà con esperti di spicco come Juan Sartori, già coinvolto con il Sunderland AFC e l'AS Monaco, oltre che membro dell'European Club Association.Questa acquisizione si allinea agli obiettivi di Tether di promuovere l'adozione delle stablecoin e della blockchain nella vita quotidiana. L'impegno nel settore sportivo era già evidente con Plan ₿, iniziativa realizzata con la città di Lugano, che ha portato alla sponsorizzazione ufficiale della maglia dell'FC Lugano. Ora, con la partecipazione in Juventus, Tether conferma la sua strategia di espansione nelle industrie mainstream, rafforzando il legame tra tecnologia e sport.È il più importante stablecoin del mondo cripto. Il valore corrisponde ad un dollaro in maniera stabile e permanente.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui