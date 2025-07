Perchè si parla di nuovo di Tognozzi alla Juventus

Getty Images

Tognozzi Juve, un profilo perfetto per il progetto Comolli

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Matteo Tognozzi è tornato prepotentemente in orbita Juventus . Dopo essere stato a un passoper tutto il mese di giugno, il dirigente italiano – ex– è ancora senza una nuova destinazione e resta in cima alla lista dei papabili per il ruolo di direttore sportivo bianconero. Una figura che manca ancora ufficialmente nella nuova struttura guidata dal direttore generale, Damien, e che rappresenta uno snodo cruciale per completare il puzzle dirigenziale della

Un compromesso che piace a tutti

I tempi della scelta

Tognozzi non è un nome casuale: è stato l’uomo dietro agli arrivi di talenti come Huijsen e Yildiz a Vinovo, e incarna perfettamente la visione "comolliana" del calcio. Un approccio moderno, incentrato su dati, numeri e scouting analitico, che mira a individuare profili giovani e di prospettiva, ma anche pronti a indossare con consapevolezza la maglia della Juventus. Tognozzi sarebbe l’uomo giusto per dare concretezza a un progetto che punta sul talento, sull’identità e su una programmazione a lungo termine.Come evidenzia Tuttosport, la candidatura di Tognozzi metterebbe d'accordo tanto la vecchia guardia della dirigenza quanto i nuovi vertici. I feedback ricevuti su di lui sono stati tutti positivi, tanto da riportarlo in pole position. Anche nel caso Modesto si è lavorato su una logica di compromesso e condivisione, e Tognozzi sembra rappresentare il punto d’incontro ideale tra continuità e rinnovamento.Nessuna decisione definitiva è attesa a breve: Comolli vuole prendersi il tempo necessario per riflettere. L’idea è quella di continuare a operare sul mercato con l’attuale struttura, lasciando a settembre la possibilità di concretizzare questa scelta strategica. Intanto, la Juventus continua a costruire, passo dopo passo, una nuova identità dirigenziale.