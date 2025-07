Perchè si parla di Dusan Vlahovic al Fenerbache?

Perchè si parla di Vlahovic al Fenerbache?

Tiene banco in casa Juventus la questione legata al futuro di Dusan Vlahovic . Il centravanti serbo infatti se restasse a Torino peserebbe a bilancio 20 milioni, un ingaggio netto di 12 milioni che era stato pattuito al momento della firma, quando nel freddo gennaio si era trasferito da Firenze a Torino accolto tra l'affetto dei tifosi. Con la speranza che potesse diventare un pilastro di questa Juventus anche se poi qualcosa non è andato esattamente come previsto e ora il rischio è quello di replicare quanto successo con Federico Chiesa appena un'estate fa.



Dusan Vlahovic lascerà la Juventus?

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile interesse per Dusan di Josè Mourinho e del suo Fenerbache. Dalla Turchia è subito rimbalzata la voce, con giornalisti come Ersin Albayarak, che hanno parlato di un probabile incontro tra il giocatore della Juventus e la dirigenza del Fenerbache. Notizia che al momento tra i media italiani non trova riscontri.Anche se Dusan non stesse incontrando in queste ore a Bodrum il Fenerbache la situazione non cambia. Il centravanti serbo non è più al centro del progetto Juventus nonostante la grande fiducia riposta nel numero 9 da parte di Igor Tudor nei primi mesi dopo il suo arrivo a Torino. La separazione sembra la strada più percorribile, le estimatrici ci sono ma l'ingaggio di Vlahovic è molto alto quindi la situazione legata al suo futuro al momento rappresenta un nodo difficile da sciogliere per Damien Comolli e la dirigenza della Juventus. Quale sarà la destinazione di Vlahovic? Tempo al tempo per scoprirlo.