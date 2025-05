Perchè si parla di Damien Comolli alla Juventus

Damien Comolli nuovo dirigente della Juventus?

Laha terminato il campionato centrando la qualificazione inra poche settimane partirà il Mondiale per Club ma adesso è arrivato il momento delle decisioni, che riguardano la scelta del prossimo allenatore ma non solo. In questi mesi, la proprietà ha fatto valutazioni complessive su tutte le componenti della società. E non si possono escludere possibili cambiamenti all'interno della dirigenza.In questi giorni sono stati accostati alla Juventus diversi profili; da Massara ad un possibile ritorno di Tognozzi e non solo. Nelle ultime ore è emersa l'indiscrezione secondo cui ci sarebbe anchecome candidato ad entrare nel club bianconero. Comolli attualmente è il presidente del Tolosa, carica che ricopre dal 2020. Si tratta dell'ultima esperienza in una lunga carriera all'interno del mondo del calcio, dove ha ricoperto più ruoli. Un nome da tenere in considerazione e che rientra tra i ragionamenti che la proprietà sta facendo, anche in ottica della riorganizzazione del CDA.

Chi è Damien Comolli

Comolli all'età di 52 anni ha già svolto diverse posizioni all'interno del calcio in molte squadre differentiUna figura quindi molto flessibile che ha un ampio ventaglio di competenze accumulate in tutti questi anni.