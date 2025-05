YAGIZ GURTUG

Perché si parla ancora di Bonucci alla Juventus

In queste ore è tornata di attualità la voce per cuipotrebbe trovare spazio nella Juventus del prossimo futuro, un'ipotesi già circolata nei giorni scorsi con l'indiscrezione di un suo imminente (presunto) ricongiungimento con Giorgio Chiellini - ora in dirigenza - e Andrea Barzagli, andando a ricomporre la famosa BBC che, in campo, ha fatto per tanti anni le fortune della Vecchia Signora.Il motivo è da ricercare nella ricostruzione offerta da Gazzetta.it in merito al possibile staff che accompagnerebbe alla Continassa, sempre più accreditato per sostituire Igor Tudor sulla panchina bianconera. Secondo la rosea, con il vice storico Cristian Stellini, collaboratore del tecnico salentino alla prima esperienza da allenatore al Siena e poi anche alla sua prima stagione alla Juventus, potrebbe esserci una new entry: l’estate scorsa al Napoli Conte ha accolto nello staff Elvis Abbruscato, mentre stavolta potrebbe essere appunto l’occasione giusta per Leonardo Bonucci, un po’ sulla scia di quel ruolo che alla prima parentesi affidò a Massimo Carrera.

La situazione, però, è chiaramente tutta da delineare nei tempi opportuni, considerando che in casa Juve si inizierà a parlare concretamente del futuro della panchina solo nelle prossime settimane, con Tudor certo del suo posto almeno fino al Mondiale per Club.