Perché gli Scudetti 2005 e 2006 sono stati revocati?

Perché lo Scudetto del 2005 non è stato assegnato?

La classifica finale della Serie A 2004/2005

Juventus 86

Milan 79

Inter 72

Udinese 62

Sampdoria 61

Lo scandalo Calciopoli , scoppiato nell'estate del 2006, è costato allala retrocessione ine anche la revoca dei due Scudetti vinti sotto la guida tecnica dinelle stagioni 2004/05 e 2005/06, ovvero i titoli numero 28 e 29 conquistati sul campo prima che la Giustizia Sportiva riscrivesse l'albo d'oro di quel biennio. Se lo Scudetto 2005/06 è stato poi attribuito all'Inter, terza classificata sul campo, il titolo 2004/2005 non è invece stato assegnato a nessuna squadra partecipante a quel campionato di Serie A.La Juventus, in prima battuta indagata e poi condannata per Calciopoli, venne accusata "illecito sportivo" (violazione dell'Articolo 6) per aver alterato il regolare svolgimento dei campionati a causa dei rapporti tenuti dall'ex direttore generale Luciano Moggi con alcuni esponenti della classe arbitrale. Il club torinese, ovvero quello maggiormente colpito dal terremoto che sconvolse il calciato italiano, si vide revocare i due titoli conquistati sul campo. Il campionato 2004/05 venne revocato de iure, mentre per quanto riguarda il torneo 2005/06, Madama - che aveva chiuso davanti a tutti con 91 punti - venne retrocessa all'ultimo posto in classifica e quindi iscritta, per l'anno successivo, al campionato di Serie B.La FIGC non ha assegnato lo Scudetto del 2005 perché, oltre alla Juventus, anche il Milan - secondo classificato in quel torneo - era stato condannato nel processo Calciopoli. Di conseguenza la Federazione ha optato per la semplice revoca senza assegnazione del titolo. Diverso, invece, è il discorso relativo allo Scudetto del 2006. Sulla base della classifica finale di quella stagione, dopo avere sentito il parere di una commissione straordinaria di tre saggi appositamente incaricata da Guido Rossi, il 26 luglio 2006 la FIGC emetteva un comunicato stampa in cui riconosceva all'Inter, prima classificata dopo le sanzioni inflitte a Juventus e Milan, il titolo di campione d'Italia 2005/2006.