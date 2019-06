Sta per nascere la Juventus di Maurizio Sarri, con tre diverse possibilità per l'attacco. Come riporta Tuttosport, un’ipotesi è quella del 4-3-3 con un “numero 9 classico”, un centravanti del calibro di Mauro Icardi (non a caso il primo obiettivo per l’attacco). Ma c’è anche l’idea che porta all’utilizzo di una prima punta mobile, in stile Mertens al Napoli: in questo caso il ruolo potrebbe essere ricoperto da Cristiano Ronaldo. Nei desideri di Sarri, però, un centravanti del peso di Icardi ci starebbe alla perfezione: il tecnico toscano aveva già individuato l'argentino come terminale perfetto del post Higuain, ai tempi del Napoli. E alla Juve, ora come ora, farebbe comodo...