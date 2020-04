Il Corriere dello Sport traccia un profilo di Arthur, il centrocampista brasiliano che tanto piace alla Juventus. Classe '96, cresce al Gremio dove si fa notare dai vertici del Barcellona: nel 2018, la chiamata di Valverde e un acquisto decisamente oneroso che gli vale un'investitura importante. Quella di Iniesta. Cosa fa in campo? Morde le caviglie: è piccolo, baricentro basso e difficile da superare. Ma non è solo un mastino, anzi: Arthur ha imparato a giocare di coralità, grazie anche all'enorme tecnica di cui dispone. Peccato che Setién proprio non lo veda: perché se per Valverde era un giocatore praticamente imprescindibile, con Quique è rimasto fuori 7 volte in 11 partite.