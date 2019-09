L'esclusione di Emre Can dalla lista Champions sta facendo discutere molto i tifosi bianconeri. La Gazzetta dello Sport spiega i motivi che hanno portato alla decisione del tecnico toscano che ha preferito Ramsey e Bentancur all'ex Liverpool. Al dinamismo di Emre Can, Sarri "preferisce​ l’arguzia del connazionale Khedira. Pure Rodrigo Bentancur «garba» al tecnico toscano: è considerato un’alternativa da provare presto, sia nelle terre di Pjanic che sul centrodestra. L’ultimo ballottaggio è stato così perso col gallese: Ramsey, una volta recuperato alla causa, potrà essere usato pure in posizione più avanzata".