di Alessio Salerio

Il primo e fin qui unico acquisto della campagna estiva della Juventus, che ufficialmente può iniziare a partire dal prossimo 1 luglio, data del via al mercato in Serie A, risponde al nome di Aaron Ramsey. In attesa di capire chi possa raggiungerlo a Torino tra i tanti nomi sulla lista di Fabio Paratici è giusto analizzare la grande importante dell'acquisto del duttile centrocampista ex Arsenal. Non bastasse che Paratici ha chiuso un secondo incredibile affare a parametro zero, dopo l'arrivo di Emre Can nell'estate del 2018 dal Liverpool, il gallese si adatta alla perfezione alle necessità tattiche di Maurizio Sarri, che ieri è diventato a tutti gli effetti il successore di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera.



DOPPIO RUOLO - Ramsey, infatti, può rivestire un doppio ruolo molto importante nello schieramento di Sarri, sia che il modulo scelto sia il 4-3-3 sia invece che si opti per un più probabile 4-3-1-2. Nel primo caso, l'ex Gunners darebbe man forte a centrocampo a Miralem Pjanic e a uno tra Emre Can, Blaise Matuidi e Rodrigo Bentancur, oltre alla possibilità di un nuovo acquisto (tutti gli obiettivi della Juventus a centrocampo nella nostra gallery dedicata), in supporto a un tridente che possa prevedere Cristiano Ronaldo da centravanti e Paulo Dybala con Federico Bernardeschi ai lati. Nel secondo caso, invece, Ramsey potrebbe essere schierato da trequartista alle spalle dello stesso CR7 e di Mario Mandzukic, Moise Kean o, eventualmente, del nuovo acquisto Mauro Icardi. LE CONDIZIONI - Ramsey, dopo aver detto addio anzitempo all'Arsenal, terminando la stagione prima della finale di Europa League persa dai Gunners proprio contro il Chelsea di Sarri, è al momento al lavoro a Torino per recuperare a pieno dai problemi fisici, in particolare muscolari, che per tutta la carriera ne hanno limitato l'utilizzo. Nel caso in cui riesca a superare il fattore infortuni e a giocare con continuità, il centrocampista gallese può diventare uno tra i perni più importanti nella formazione di Sarri. E, di conseguenza, regalare tante soddisfazioni alla Juventus e ai suoi tifosi.