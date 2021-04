Nell'intervallo di Fiorentina-Juventus Andrea Pirlo ha cambiato modulo nell'intervallo, passando dalla difesa a 3 a quella a 4 consueta. Per farlo, ha innanzitutto tolto Bonucci per inserire Morata. E per mettere Kulusevski all'ala, tra i due attaccanti del primo tempo ha tolto Paulo Dybala. È dunque rimasto in campo fino alla fine Cristiano Ronaldo, che però non ha brillato particolarmente.