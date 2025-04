Perchè Osimhen può essere il rinforzo giusto per la Juventus?

Simone Gervasio

Porte girevoli in casa Juventus per quanto riguarda il reparto avanzato nel corso del prossimo mercato estivo. Quasi certa la partenza di Arek Milik che abbiamo visto questa mattina al JMedical ma che in campo non si vede dallo scorso giugno prima degli Europei. La sua avventura con la Vecchia Signora infatti sembra ormai essere giunta al termine anche se il contratto è in scadenza 2026, da capire ancora quali saranno le modalità della separazione.



Juventus, porte girevoli in attacco



Vicino all'addio sembra essere anche Dusan Vlahovic che ha il contratto in scadenza nel 2026 ma l'ingaggio è troppo elevato e quindi le possibilità che il suo futuro sia lontano dal capoluogo piemontese sono in crescita. Non solo, anche Randal Kolo Muani difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint Germain da cui è arrivato in prestito nel mercato di gennaio. Quindi la dirigenza bianconera si sta muovendo sulle tracce di nuovi profili.

Perchè Osimhen sarebbe il profilo giusto per la Juventus?



Un nome decisamente caldo dalle parti della Continasssa è quello dell'attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen. Dalla Turchia proprio oggi pomeriggio assicuravano che l'offerta presentata dalla Juventus avesse superato la concorrenza. I numeri dell'ingaggio del nigeriano (circa 6 milioni netti) sono compatibili con la struttura salariale bianconera, grazie ai benefici del Decreto Crescita, che permette di ammortizzare parte dei costi. Sarà difficile però convincere il Napoli e le sue richieste economiche decisamente elevate.



Victor Osimhen però può essere a tutti gli effetti il profilo giusto per rinforzare la fase offensiva della Juventus. Infatti, il centravanti nigeriano conosce decisamente bene il campionato italiano, questo gli permetterebbe di non aver bisogno di troppo tempo per adattarsi. Inoltre è dotato di grande finiscila ma anche di buone doti balistiche, per cui potrebbe adattarsi a diversi stili di gioco indipendentemente da chi sarà il tecnico della Juventus la prossima stagione. Il nigeriano del Napoli quindi potrebbe decisamente rappresentare un salto di qualità per l'attacco bianconero.









