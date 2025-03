Perchè Osimhen alla Juventus è possibile

Simone Gervasio

Osimhen Juve, si può fare

Il futuro di Victorè uno dei temi caldi per il mercato della, che sta valutando vari profili per rinforzare il reparto offensivo. Sebbene l'interesse nel trattenererimanga alto, secondo quanto riporta Tuttosport, lanon esclude la possibilità di puntare su, attaccante ancora di proprietà del Napoli.I numeri dell'ingaggio del nigeriano (circa 6 milioni netti) sono compatibili con la struttura salariale bianconera, grazie ai benefici del Decreto Crescita, che permette di ammortizzare parte dei costi. Tuttavia, l'ostacolo principale rimane la concorrenza del Napoli, che difficilmente sarà disposto a rafforzare una diretta rivale come la Juventus. Inoltre, il Manchester United si sta facendo avanti, proponendo uno scambio con Hojlund, attaccante dell'Atalanta, valutato circa 75 milioni di euro.

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juve, punta però su una carta importante: i rapporti consolidati con l'entourage di Osimhen. Giuntoli spera che questa relazione possa spingere il giocatore a scegliere la Juventus come destinazione, nonostante le offerte di altri club. La Juve potrebbe infatti garantire al nigeriano una squadra con una base solida e ambizioni di alto livello, rendendola una scelta appetibile per Osimhen. La concorrenza è forte, ma la Juventus è determinata a fare un tentativo concreto per aggiudicarsi l'attaccante partenopeo.