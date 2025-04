Perché non si hanno ancora certezze sul rinnovo di McKennie

AFP via Getty Images

Westonè uno di quei giocatori che sembrano sempre in bilico. Ogni stagione, puntuale, arriva il momento in cui allenatore, dirigenti, tifosi e critici si chiedono: "Ma McKennie serve davvero? È da Juve?" E ogni volta, puntualmente, tra ottobre e gennaio, lo statunitense risponde a modo suo: diventando indispensabile.La sua forza sta nella duttilità e nel dinamismo. Corre, lotta, si adatta. Esterno, mezzala, a volte quasi trequartista: dove lo metti, gioca. Non sempre in modo brillante, ma quasi sempre utile. E in una squadra che spesso si ritrova con l’infermeria affollata o le energie contate, McKennie è una risorsa preziosa.

La Juventus ha avviato i contatti per il rinnovo, ma senza fretta. D’altronde, c’è un’incertezza di fondo: chi sarà l’allenatore il prossimo anno? E quali saranno le idee tattiche? È legittimo, quindi, che il club temporeggi sulle conferme.Dal canto suo, McKennie resterebbe volentieri. Si trova bene a Torino, ha trovato un equilibrio anche fuori dal campo e non ha mai nascosto l’affetto per la maglia bianconera.Il futuro, per ora, resta sospeso. Ma una cosa è certa: quando c’è da fare battaglia, McKennie c’è. Sempre.