Perchè Nicolò Fagioli non gioca Fiorentina-Inter

in emergenza per la partita di questa sera contro. Perchè tra gli uomini a disposizione di Palladino non c'èIl regolamento impone che la partita tra Fiorentina e Inter venga conclusa solo con i giocatori tesserati all’inizio del match originale. Questo significa che, a causa del mercato di gennaio, né i nuovi acquisti né molti dei giocatori ceduti nel frattempo potranno essere schierati. A complicare ulteriormente la situazione, arriva un’altra difficoltà per la squadra, che dovrà gestire la gara con una rosa ridotta e priva di rinforzi. Questo vincolo rischia di penalizzare pesantemente la Fiorentina, limitando le opzioni a disposizione dell’allenatore per affrontare un match così importante.