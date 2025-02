Perchè Nicolò Fagioli ha ringraziato Massimiliano Allegri

Nicolò, nella sua lettera di addio alla, ha voluto ringraziare in particolare Massimiliano Allegri. L’allenatore toscano gli ha dato fiducia e continuità, permettendogli di crescere con la maglia bianconera e di affermarsi nel calcio di alto livello. Sotto la guida di Allegri, Fagioli ha avuto l'opportunità di giocare con regolarità, maturando esperienza e migliorando il suo rendimento. Il centrocampista ha espresso grande riconoscenza per il tecnico, sottolineando quanto il suo supporto sia stato fondamentale nel suo percorso. Ora, con il trasferimento alla Fiorentina, Fagioli è pronto per una nuova sfida, portando con sé il bagaglio di esperienze accumulate alla Juventus.