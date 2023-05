Perché l'ex vicepresidente Pavelè stato prosciolto da ogni accusa mentre gli altri alti dirigenti - Agnelli, Arrivabene, Paratici e Cherubini - sono stati condannati?La risposta non va cercata tanto nella sentenza di ieri della Corte federale d'Appello, quanto in quella del 20 gennaio scorso, quando la Corte stessa (con diversa composizione) sanzionò la Juve con -15 punti.Nedved non è mai risultato sullo stesso piano degli altri alti dirigenti. Un parere condiviso poi dal Collegio di Garanzia, che lo scorso 20 aprile per carenza di motivazioni aveva rinviato la sua posizione. Lo racconta Gazzetta.