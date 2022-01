La Juventus ha fatto capire alla Juventus che in futuro non conterà su di lui, per questo dunque lui ha deciso di accettare di buon grado la proposta di Xavi e del Barcellona. A raccontarci questo retroscena su Alvaro Morata è Calciomercato.com: al Barça gli garantiscono lo stesso stipendio (5 milioni e mezzo a stagione) e un contratto lungo, in sostanza gli garantirebbero le prospettive future che la Juve, intenzionata a non spendere i 35 milioni di euro per riscattarlo dall'Atletico Madrid, non può più garantirgli.