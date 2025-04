Perché Milik ha 'spalmato' il contratto con la Juventus

Dopo le indiscrezioni emerse nel pomeriggio di ieri, l'ufficialità è arrivata pochi minuti fa ha rinnovato il proprio contratto con lafino al, prolungando dunque di un ulteriore anno la sua permanenza in bianconero. Una notizia che ha un po' sorpreso i tifosi della Vecchia Signora, ormai entrati nell'ordine di idee che l'esperienza del polacco a Torino fosse ormai ai titoli di coda, con una risoluzione in vista, tanto più dopo un'intera annata in cui il classe 1994 non ha mai esordito per via dei problemi fisici che hanno iniziato a tormentarlo già nella scorsa estate.

Perché Milik ha rinnovato con la Juventus

Le condizioni di Milik

Tutte le tappe del 'calvario'

Quando ha giocato l'ultima partita

Quando può rientrare e cosa può succedere in estate

La mossa della Juventus, però, non è stata pensata in relazione a scelte di campo, bensì è legata direttamente a questioni di bilancio. Rinnovando il contratto di Milik, infatti, il club bianconero ha la possibilità di spalmare su un arco di tempo più lungo il suo ingaggio da circa 3 milioni e mezzo di euro netti, riducendolo a 1,7-1,8 a stagione. Inoltre, stando sempre alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore, in tal modo si potrebbe anche valutare l'ipotesi di mandarlo a giocare altrove in prestito, nel momento in cui le sue condizioni fisiche glielo permetteranno.Condizioni che ora sembrano finalmente in graduale miglioramento, tanto che nelle ultime settimane l'attaccante ha ripreso a lavorare alla Continassa condividendo, con poche ma chiare parole, il suo desiderio di tornare in campo (cosa che però difficilmente avverrà entro la fine di questa stagione). Dopo un'annata, la scorsa, in cui aveva finalmente trovato continuità, interrotta solo da uno stop di circa un mese tra marzo e aprile per un problema agli adduttori, il percorso di Arek Milik ha preso una piega decisamente più complicata.Il calvario è iniziato già in estate, a pochi giorni dalla partenza per l'Europeo con la Polonia: il primo grave infortunio, al ginocchio, aveva subito fatto temere il peggio. L'attaccante polacco si è sottoposto a un intervento chirurgico al menisco e ha poi intrapreso un lungo percorso di riabilitazione. A gennaio, quando sembrava ormai pronto al rientro, un nuovo infortunio – stavolta al polpaccio – ha costretto lo staff medico e tecnico a rimandare ulteriormente il suo ritorno. Circa un mese fa, poi, un'altra doccia fredda: l'ennesimo problema fisico che ha cancellato di fatto ogni speranza di rivederlo in campo prima della fine della stagione.L'ultima presenza di Milik in maglia bianconera risale allo scorso 25 maggio, nella gara casalinga contro il Monza, in cui partì titolare e rimase in campo per 73 minuti. Un match che oggi sembra lontanissimo nel tempo, sia per i profondi cambiamenti vissuti dalla Juventus, sia per il travagliato cammino del 31enne polacco, perseguitato dalla sfortuna per tutta la stagione. Durante il lungo periodo di recupero, Milik ha dovuto affrontare diversi acciacchi muscolari, seguiti e gestiti con attenzione dallo staff sanitario, nella speranza – finora vana – di poter tornare a disposizione.Ancora difficile, al momento, capire quando ciò potrà avvenire, ma intanto con il rinnovo di contratto Arek si è garantito la possibilità di scrivere un altro capitolo - si spera più fortunato - con la Juventus. Dove ad oggi non si può escludere nulla per ciò che verrà, in un'estate in cui proprio l'attacco sarà con tutta probabilità il reparto destinato ad andare incontro ai maggiori cambiamenti, con Milik che dunque, qualora fosse in buona forma, potrebbe ancora recitare un ruolo importante, sicuramente non da protagonista ma almeno da comprimario.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui