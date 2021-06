Nel blitz di ieri di Jorge Mendes a Milano non c'è stato nessun incontro con la Juventus per discutere del futuro di Cristiano Ronaldo. Il procuratore portoghese non ha visto i dirigenti bianconeri perché, per adesso, le squadre accostate all'attaccante non hanno fatto nessun passo e siamo ancora nella fase dell'interessamento. I club che stanno pensando a Ronaldo sono principalmente due: Paris Saint Germain e Manchester United.