Masonsta dimostrando una grande forma sul campo, e i rumors su un possibile futuro allafanno parlare. Attualmente, l'inglese sta brillando con il Getafe, dove sabato è stato il protagonista assoluto della vittoria per 3-1 in trasferta contro l'Almeria, con due gol e un assist. Giocando come ala destra nel modulo 4-2-3-1 di Pepe Bordalas, Greenwood ha trovato spazio e fiducia dopo il periodo difficile trascorso a Manchester.Greenwood era stato escluso dalla rosa dela partire da gennaio 2022, a seguito di accuse di tentato stupro, aggressione e comportamento coercitivo nei confronti della compagna, Harriet Robson. Sebbene tutte le accuse siano state ritirate nel febbraio 2023, l'episodio ha avuto conseguenze significative sul piano etico e morale. È per questo che i Red Devils hanno deciso di mandare Greenwood in prestito al Getafe la scorsa estate, dopo una lunga assenza dai campi di gioco durata circa 20 mesi.