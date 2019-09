Mario Mandzukic ha detto al trasferimento in Qatar. Il croato resterà alla Juventus almeno fino a gennaio. Fino a quel momento si allenerà con i suoi compagni di squadra sperando di far cambiare idea a Maurizio Sarri che in queste settimane lo ha tenuto fuori dai convocati proprio per motivi di mercato. Secondo quanto riporta Sky Sport, Mandzukic ha detto no al Qatar per le condizioni contrattuali e per alcuni dubbi di natura fiscale.