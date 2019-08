L'affare Romelu Lukaku e, in particolare, lo scambio con il Manchester United che avrebbe spedito Paulo Dybala in Premier League, è ormai sfumato. L'attaccante belga è oggi approdato all'Inter e i bianconeri non sono riusciti a sistemare la Joya e Mario Mandzukic ai Red Devils, due "esuberi" tra quelli citati ieri da Maurizio Sarri in conferenza stampa. Non bastasse, Antonio Conte ha ricevuto l'attaccante dei suoi desideri, per provare a riportare i nerazzurri vicini ai bianconeri nella lotta scudetto.