Perchè Lecce-Napoli è stata sospesa per 6 minuti

Atmosfera carica di emozione e tensione quella vissuta al Via del Mare nel pre-partita di Lecce-Napoli, prima gara casalinga dei salentini dopo la scomparsa di Graziano Fiorita, storico fisioterapista del club giallorosso, deceduto improvvisamente lo scorso 27 aprile, alla vigilia della trasferta contro l’Atalanta. Un lutto che ha scosso profondamente l’ambiente leccese, tanto che società e tifosi avevano chiesto, invano, il rinvio di quella gara.Proprio per protestare contro la mancata sensibilità da parte della Lega Serie A, lo stadio ha accolto l’inno ufficiale con una bordata di fischi, a testimonianza del malcontento generale. Prima del fischio d’inizio, è stato osservato un toccante minuto di silenzio, con le due squadre raccolte davanti alle panchine. Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, e l’allenatore Antonio Conte hanno deposto un mazzo di fiori in onore di Fiorita, scomparso a soli 47 anni.

La protesta è proseguita anche nel corso del match: al settimo minuto, la partita è stata interrotta per un fitto lancio di fumogeni in campo, che ha costretto l’arbitro Davide Massa a sospendere temporaneamente il gioco. Dopo le operazioni di pulizia, la gara è ripresa al 12’, con il recupero previsto alla fine del primo tempo.