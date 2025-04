Perchè le partite sono state rinviate solo in Italia

AFP via Getty Images

La morte di Papa Francesco ha colpito profondamente il mondo dello sport italiano. La reazione è stata immediata: tutte le competizioni previste nella giornata odierna sono state sospese in segno di rispetto per la scomparsa del Santo Padre. Tuttavia, in molti si sono chiesti perché questa decisione sia stata presa solo in Italia, mentre all’estero — e anche in altre discipline — gli eventi sportivi si sono regolarmente svolti.La risposta risiede nell’autonomia delle federazioni. In Italia, la decisione è partita dalla Lega Calcio, seguita dalla FIGC e, infine, ufficializzata dal CONI. Proprio il comunicato del CONI chiarisce il motivo della sospensione, spiegando che si tratta di un invito rivolto alle federazioni a sospendere ogni attività “per piangere la scomparsa del Santo Padre Francesco e onorarne la memoria”.

Alla base di questa scelta c’è un profondo legame storico e culturale tra il Papa, la Chiesa e le istituzioni italiane. Non si tratta solo di un atto formale, ma di un riconoscimento del ruolo sociale che il Pontefice riveste nel nostro Paese.All’estero, invece, il CONI non ha alcuna giurisdizione, e in assenza di una direttiva dal CIO, spetta alle autorità locali decidere come comportarsi in simili situazioni.