Come racconta Gazzetta, c'è ancora tensione in vista a livello internazionale. La Liga spagnola, secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo As, avrebbe denunciato la Juventus e il Manchester City all’Uefa per irregolarità finanziarie. E starebbe per fare altrettanto con il Psg. La ragione sarebbe proteggere l’integrità del sistema calcistico europeo e, soprattutto, la competitività dei club spagnoli. Javier Tebas, presidente della Liga, qualche giorno fa aveva attaccato il Psg per il rinnovo a cifre record del contratto di Mbappé. Polemiche che hanno dato seguito a quelle per l’accordo tra il Manchester City e Haaland. La Juve invece sarebbe stata messa nel mirino dopo l’inchiesta sulle plusvalenze. In passato la Liga aveva già denunciato Psg e Manchester City per le sponsorizzazioni gonfiate e l’aggiramento delle norme del fair play finanziario Uefa.