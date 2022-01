Come racconta La Gazzetta dello Sport, in questo momento non ci saranno sconfitte a tavolino. "Il calendario rischia di diventare un risiko. Quanto alla dinamica “squadra fermata dalla Asl/conferma della partita da parte della Lega”, in questo momento non è il principale dei problemi. Si è già verificata nel caso della partita saltata a Udine prima di Natale. In questo contesto è difficile pensare a sconfitte a tavolino, memori delle decisioni della scorsa stagione del Collegio di garanzia".