La Roma vuole 60 milioni di euro per cedere Nicolò Zaniolo. La Juventus ha messo da tempo gli occhi sul classe '99 e alla riapertura del mercato potrebbe fare un nuovo tentativo. L'ex Inter è un pallino di Paratici, che sta seguendo da vicino la situazione della Roma: i giallorossi infatti vorrebbero evitare di sacrificare Zaniolo per sistemare il bilancio e sono già al lavoro per sistemare gli esuberi. Poi, se non quelle cessioni non dovesse arrivare alla cifra richiesta, potrebbe valutare l'addio di Nicolò Zaniolo.