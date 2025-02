Perché la qualificazione in Champions è determinante: cosa dice la semestrale

AFP via Getty Images

Il peso della Champions League sui conti bianconeri



Le prospettive per il secondo semestre



Il Mondiale per Club come possibile ancora di salvezza

Il primo semestre della Juventus si chiude con un saldo positivo rispetto all'anno scorso: un miglioramento netto di 16,9 milioni di euro, una cifra che testimonia una ripresa rispetto alle pesanti perdite del passato. Un anno fa, infatti, il bilancio registrava un rosso di 94 milioni, contribuendo a un risultato economico annuale complessivamente negativo di -199 milioni. Le difficoltà erano state amplificate dall'assenza dalla Champions League, dovuta alle penalizzazioni legate al caso plusvalenze. Oggi, invece, l'accesso alla competizione europea sta facendo la differenza nei conti del club.L'ingresso nella massima competizione europea ha portato alla Juventus una somma significativa: 64,1 milioni di euro derivanti direttamente dalla partecipazione, a cui si aggiungono 5,2 milioni incassati grazie ai biglietti dello stadio. Complessivamente, sui 110 milioni di miglioramento economico registrati dalla società, ben 70 milioni provengono dalla Champions League. Un dato che evidenzia quanto il club dipenda dai ricavi della competizione europea per garantire un equilibrio finanziario accettabile.A gennaio la Juventus ha disputato altre due partite di Champions, più il playoff, contribuendo ulteriormente alle entrate. Tuttavia, questi ricavi potrebbero non essere sufficienti a coprire le spese future, soprattutto considerando l'incidenza del monte ingaggi, che continua a essere elevato nonostante gli sforzi di razionalizzazione operati negli ultimi anni. Senza i premi UEFA, nella seconda parte di stagione si potrebbe tornare a registrare un deficit significativo.Guardando al futuro immediato,Questo dato sarebbe comunque un miglioramento rispetto alle pesanti perdite del passato, ma dimostra come la stabilità economica della società sia ancora fragile e fortemente legata ai risultati sportivi.Il rischio maggiore, infatti, è rappresentato da un mancato accesso alla Champions League per la prossima stagione. In tal caso, il club sarebbe costretto a rivedere la propria strategia finanziaria, intervenendo con tagli e cessioni importanti per generare plusvalenze. Già lo scorso anno la Juventus ha dovuto ricorrere a 67,8 milioni di plusvalenze per attenuare il bilancio, una pratica che potrebbe tornare necessaria nel caso in cui i bianconeri non riuscissero a ottenere un piazzamento tra le prime quattro in Serie A.Un altro fattore che potrebbe incidere positivamente sui conti della Juventus è il Mondiale per Club, in programma nel 2025.In definitiva, la Juventus sta vivendo un momento di ripresa economica, ma la strada verso una stabilità finanziaria duratura è ancora lunga. Il club ha dimostrato di non essere più in una crisi profonda, ma il miglioramento attuale è legato a fattori contingenti e non strutturali. Senza una qualificazione costante alla Champions League, la società sarà costretta a prendere decisioni drastiche per mantenere in equilibrio i conti, con possibili ripercussioni anche sul piano sportivo.