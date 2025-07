Perché la Juventus vuole offrire la risoluzione del contratto a Vlahovic

AFP via Getty Images

Perché la Juventus pensa alla risoluzione del contratto di Vlahovic

, il cui futuro ormai sarà lontano da Torino ma resta ancora da capire le tempistiche dell'addio e soprattutto le modalità.che la Juve potrebbe proporre al giocatore. Ma perché il club bianconero sta pensando a questa decisione così forte?Vlahovic per la Juventus è in questo momento un grosso problema perché di fatto rallenta il mercato e la possibilità di muoversi in entrata con più risorse economiche, soprattutto pensando al secondo acquisto in attacco. La volontà della Juve è cercare di risolvere la situazione nel più breve tempo possibile senza trascinarsi il caso per tutta l'estate. La dirigenza bianconera, consapevole di come non sarà facile cedere Vlahovic viste le richieste e la volontà del serbo, sta quindi riflettendo sulla risoluzione del contratto.

Con questa mossa, la Juve non dovrebbe pagare lo stipendio del giocatore, che raggiungerà 12 milioni e si toglierebbe il costo annuo pari a 40 milioni. Una mossa quindi per risparmiare da questo punto di vista e che potrebbe accorciare i tempi della separazione.