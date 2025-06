Duttilità, leadership e Tudor: perché Balerdi è la prima scelta della Juventus

Tra le zone di campo nelle quali la Juventus dovrà intervenire in sede di mercato c'è ovviamente la difesa. In attesa del pieno recupero die di, in casa bianconera bisogna fare i conti anche con il grave infortunio occorso a Nicolò Savona durante il match contro ilManchester City. Per il classe 2003, dunque, si prospetta un lungo stop e la sensazione è che Madama dovrà accelerare le operazioni per portare a Torino almeno un difensore centrale.In cima alla lista degli uomini di mercato bianconeri c'è però sempre lui: Leonardo Balerdi . Il difensore, nonché capitano del Marsiglia, rappresenta un obiettivo concreto per quanto riguarda il pacchetto arretrato, anche se imbastire una trattativa con l'OM non sarà affatto semplice vista l'importanza e il peso specifico che il centrale argentino detiene all'interno della rosa marsigliese.

Il fattore Tudor

Duttilità

Leadership

Se dipendesse da Tudor, come riferisce Tuttosport, la primissima scelta sarebbe proprio Balerdi. Il difensore argentino, infatti, è stato un punto fermo della formazione francese proprio nel corso della stagione 2022/23, ovvero l'unica che ha visto l'attuale tecnico della Juventus alla guida della squadra francese. Con Tudor al timone, Balerdi è diventato in pochissimo tempo un punto fermo. L'allenatore bianconero lo conosce benissimo, apprezzandone qualità tattiche e morali. Per questo motivo, se dipendesse da lui individuare il rinforzo difensivo ideale, la sua scelta ricadrebbe proprio sul classe 1999.Di Balerdi viene apprezzata soprattutto la grande duttilità dal punto di vista tattico. Il classe 1999, infatti, è in grado di agire in tutte le posizioni della difesa a tre di stampo tudoriano: da centrale a braccetto, l'ex Boca sa interpretare molto bene lo spartito e un suo eventuale arrivo rappresenterebbe un'opzione di grande valore per lo scacchiere bianconero.Oltre alle questioni di natura tecnico-tattica, Balerdi piace anche sotto il profilo della personalità e del fattore mentale. Avendo vestito le maglie di Boca Juniors e Marsiglia, Balerdi conosce alla perfezione cosa significa scendere in campo in ambienti piuttosto caldi, dove carattere e temperamento possono rappresentare inevitabilmente un plus. Ed è questo anche uno dei motivi per il quale il Marsiglia non vorrebbe privarsene. Servirà dunque un'offerta davvero importante per far vacillare il club francese e spingerlo ad accettare la partenza del suo capitano. Missione tutt'altro che semplice.