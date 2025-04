Perchè la Juventus rinnova Milik

Secondo un’indiscrezione lanciata oggi dalla Gazzetta dello Sport, Arek Milik è vicino al rinnovo di contratto con la Juventus per un altro anno. La notizia ha immediatamente sollevato interrogativi tra i tifosi: perché prolungare il contratto di un giocatore che ha trascorso gran parte della stagione ai box per infortunio?La risposta è principalmente di natura economica. Il rinnovo permetterà infatti alla Juventus di spalmare su più esercizi i costi dell’ingaggio dell’attaccante polacco, migliorando così la sostenibilità del bilancio. Una mossa utile soprattutto alla luce della nuova politica finanziaria del club, orientata alla razionalizzazione dei costi.

Tuttavia, il prolungamento non implica necessariamente la permanenza di Milik in bianconero. Al contrario, potrebbe rappresentare un passo verso una sua partenza in estate, magari in prestito o a titolo definitivo. Ridurre il peso economico del suo stipendio renderebbe infatti più agevole trovare un club interessato, pronto ad accoglierlo alle condizioni riviste.Insomma, quella della Juventus è una mossa di gestione intelligente: tenere aperte più opzioni, sia sportive che economiche, senza vincolarsi definitivamente. Il futuro di Milik resta quindi ancora tutto da scrivere.