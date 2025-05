Perché la Juventus pensa a Pioli per la panchina?

Mancanza di alternative

Potrebbe essere proprio Stefano Pioli il nome buono e spendibile per la panchina della Juventus. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, il club bianconero avrebbe già avviato i primi contatti per arrivare all'attuale tecnico dell'Al-Nassr, club al quale il tecnico di Parma è legato fino al 30 giugno 2027. Pioli, a questo punto, diventa un obiettivo concreto per la formazione bianconera e i motivi sono facilmente intuibili.Inutile girarci intorno. Pioli entra nell'orbita Juve anche e soprattutto per mancanza di alternative. I 'no' incassati da parte di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, hanno ridotto, di fatto, le opzioni a disposizione della Juve. Per questo motivo, in casa zebrata urge trovare una soluzione al più presto per risolvere la questione allenatore che, con il passare delle ore, rischia di diventare davvero spinosa.

Pratico e vincente

Il passato in bianconero

Pioli, però, non significa solo soluzione di ripiego. Anzi. Il tecnico emiliano è apprezzato per diversi motivi alla Continassa. Con il Milan ha già lavorato, e vinto, con un gruppo giovane. Conosce le dinamiche del calcio italiano e, evidentemente, di un top club come quello bianconero. Ad avvalorare la sua posizione c'è anche un'idea di calcio offensiva, ma allo stesso tempo pratica e moderna. In pieno stile con il nuovo corso Juve.Pioli, inoltre, avrebbe davvero piacere ad allenare una squadra nella quale ha giocato da calciatore. Pioli infatti ha vestito la maglia della Juventus dall'estate del 1984 a quella del 1987 per un bottino totale di 62 presenze e 1 goal. Con la Juve ha vinto praticamente tutto: uno Scudetto, una Coppa dei Campioni, una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa europea.