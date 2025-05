Perchè la Juventus partecipa al Mondiale per Club?

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte



Dal 14 giugno al 13 luglio, negli Stati Uniti prenderà il via la prima edizione dela 32 squadre che al MetLife Stadium di New York assegnerà il titolo di campione del mondo a livello di squadre di club. La neonata competizione, ufficializzata negli scorsi mesi dalla FIFA.che, con Igor Tudor al timone, affronterà questa nuova competizione a partire dalla fase a gironi, dove i bianconeri sfideranno nel raggruppamento il Manchester City, gli emiratini dell'Al-Ain e i marocchini del Wydad Casablanca.

Perché la Juve partecipa al Mondiale per Club

I bianconeri debutteranno il 18 giugno a Washington contro l'Al-Ain, per poi tornare in campo il 22 a Philadelphia contro il Wydad Casablanca e, infine, il 26 giugno la grande sfida contro il Manchester City, che si giocherà a Orlando.La Juventus è tra le due squadre che si sono qualificate al Mondiale per Club insieme all'Inter. Ma come ha fatto la formazione bianconera a qualificarsi al torneo?, quindi anche se nell'ultima stagione la Juve non ha partecipato alle coppe europee ha totalizzato un quantitativo di punti,, che le ha consentito di chiudere davanti al Napoli e al Milan. Va ricordato, infatti, che in base al ranking l'Italia ha potuto qualificare due squadre: ovvero proprio l'Inter e la Juve.