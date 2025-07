AFP or licensors

L'avventura di Renato Veiga con la maglia della Juventus è durata solamente sei mesi. Arrivato a gennaio, in prestito dal Chelsea, per sopperire alla grave emergenza difensiva che ha colpito il club bianconero. Il classe 2003 è approdato a Torino durante la scorsa sessione invernale e fino al termine della stagione è stato uno dei punti di riferimento della squadra allenata prima da Thiago Motta e poi da Igor Tudor. Al termine della stagione, le strade di Veiga e della Juve si sono separate con il centrale che ha fatto rientro al Chelsea prima ancora dell'inizio del Mondiale per Club, tra l'altro competizione per la quale non è stato nemmeno convocato. La sua avventura con la Juve, dunque, si è chiusa così senza possibilità di prolungare il rapporto con il club zebrato.

Perché la Juventus non ha riscattato Renato Veiga?

Renato Veiga non è stato riscattato dalla Juventus in primis perché all'interno dell'accordo col Chelsea non è stata inserita alcuna opzione per il riscatto a titolo definitivo. I bianconeri hanno dunque dovuto imbastire una trattativa da zero con il Chelsea, ma la richiesta dei Blues ha frenato le operazioni. I londinesi, infatti, hanno chiesto qualcosa come 40 milioni di euro per accordare la cessione del portoghese. Cifre alle quali la Juventus non se l'è sentita di spingersi.