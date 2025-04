Perché la Juventus non ha lo sponsor sulla maglia?

La, lo scorso 16 luglio, ha presentato le nuove maglie per la stagione 2024/2025, balzate inevitabilmente all'occhio per un dettaglio che, ovviamente, non è passato inosservato. Le divise da gioco del club bianconero, infatti, sono state presentate senza sponsor.Situazione che non è mutata nel corso dell'annata sportiva, con i bianconeri che di fatto stanno giocando dal mese di agosto, ovvero quando sono iniziati gli impegni ufficiali, senza la possibilità di sfoggiare marchi sulla divisa.In casa zebrata si sta lavorando per definire un accordo che possa garantire alla Juve la possibilità di ufficializzare una nuova partnership con diversi marchi di rilevanza mondiale, con l'obiettivo di assicurarsi importanti introiti anche dall'accordo di sponsorizzazione.

Perché la Juventus non ha lo sponsor sulle maglie?

Gli sponsor di maglia della Juventus

1981-1989: Ariston

1989-1992: Upim

1992-1995: Danone

1995-1996: Sony

1996-1998: Sony MiniDisc

1998-1999: D+ Libertà Digitale e Tele+

1999-2000: CanalSatellite, D+ Libertà digitale, Sony

2000-2001: Sportal.com e Tele+

2001-2002: Fastweb e TuMobile

2002-2004: Fastweb e Tamoil

2004-2005: Sky Sport e Tamoil

2005-2007: Tamoil

2007-2009: New Holland

2009-2010: Iveco e New Holland

2010-2012: Balocco e Betclic

2012-2024: Jeep

La Juventus non ha lo sponsor sulla maglia, in questa stagione 2024/25, poiché non è stato rinnovato il contratto di sponsorizzazione, durato per ben 12 anni, con Jeep, presente sulle maglie bianconere dal 2012 al 2024.