Perché la Juventus ha scelto Tudor e non Mancini: dal contratto al pensiero per l'estate

Da giorni la domanda non era più see poi, di conseguenza, chi avrebbe preso il suo posto. Per rispondere alla prima era necessario prima di tutto il via libera della proprietàMentre per la seconda questione le opzioni erano dueNella scelta tra i due allenatori ci sono tanti aspetti che sono stati valutati dalla società.

Perché la Juventus ha scelto Tudor e non Mancini

La questione contratto

Il campo: Tudor da "traghettatore"

Due profili differenti, Mancini con molta più esperienza ad allenare ad alto livello,per il passato in bianconero da giocatore ma anche da componente dello staff nella stagione di Andrea Pirlo da allenatore bianconero. Il "passato" però non è tra gli aspetti che hanno fatto la differenza. Ci sono altri fattori che hanno pesato sulla decisione del club.Tra le ragioni principali ci sono quelle economiche, aspetto che rimane alla base in generale di molte delle strade intraprese dal club nell'ultimo periodo, nel bene e nel male.. La Juventus già dovrà coprire i buchi arrivati dalla mancata qualificazione agli ottavi di Champions e in più i costi per l'esonero di Thiago Motta (e del suo staff) ed ecco quindi che una soluzione low cost come Tudor rispetto all'ex ct della Nazionale è preferibile.Ancora più determinante nella scelta è il tipo di contratto.non almeno senza condizioni per proseguire insieme anche la prossima stagione. La Juventus avrebbe dovuto offrire al tecnico italiano l'opzione di rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions League. In attesa dei dettagli sul contratto di Tudor, questo tipo di "impegno" comunque non ci sarà con iDa capire se poi ci sarà un opzione di prolungamento in caso di qualificazione in Champions ma comunque, nel caso, sarebbe solo a favore del club.Il piano del club infatti è capire cosa succederà da qui al termine del campionato, a quali competizioni parteciperà la prossima stagione e poi con più calma, prendere decisioni conseguenti. In poche parole, nquando si faranno valutazioni a 360 gradi su tutto e compreso ovviamente chi è il profilo giusto per guidare la Juventus del futuro.Oltre a tutto ciò, che in maniera diretta o indiretta è legato a questioni economiche, c'è il campo. T. Di tempo ce n'è poco per rimettere le cose a posto e il croato ha dimostrato solamente un anno fa di saper affrontare una situazione simile prendendo la Lazio allo stesso punto della stagione e riuscendo a dare subito un contributo. Anche caratterialmente, Tudor è un profilo, sulla carta, che può tirare fuori dai giocatori il giusto "fuoco" per affrontare il finale di campionato.