Perché la Juventus ha scelto Jonathan David

Continuità realizzativa: numeri da top player

La Juventus ha deciso di puntare sucome nuovo centravanti per la stagione 2025/26. Dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club per mano del il club bianconero si consola con un colpo importante in attacco: il canadese arriva a parametro zero dal. Una scelta ponderata, che risponde a esigenze tecniche, economiche e di strategia.Jonathan David, 25 anni, è nel pieno della maturità calcistica e porta con sé numeri da attaccante affidabile. Con la maglia del Lille ha segnato 109 gol in 223 partite, mantenendo una media costante di una rete ogni due gare. Ancora più impressionanti sono le sue ultime tre stagioni: 25, 26 e 26 gol, con prestazioni solide anche in Champions League (10 reti in 18 presenze).

Un’occasione di mercato a costo contenuto

Tempistiche perfette per un attacco in evoluzione

Spazio per un altro grande colpo?

Proprio questa continuità ha convinto la Juventus: serve un attaccante che garantisca gol ogni anno, e David lo ha dimostrato in Ligue 1 e in campo europeo.Pur arrivando a parametro zero, l’affare non è gratuito. La Juventus dovrà coprire un ingaggio da circa 6 milioni netti a stagione e corrispondere le commissioni agli agenti. Tuttavia, non pagare il cartellino rappresenta un grande vantaggio economico. Il valore di mercato di David, visti età e rendimento, sarebbe stato molto elevato.Un’operazione intelligente, che permette alla Juventus di investire risorse su altri reparti e allo stesso tempo puntare su un giocatore con prospettiva di crescita e futura plusvalenza.La situazione in attacco per la Juve è in fase di ridefinizione. Con Vlahovic vicino all’addio e Milik fuori dai piani tecnici, era fondamentale assicurarsi un profilo affidabile subito. Trattando solo con il giocatore e non con il club, l’operazione David è stata più semplice e veloce.Il primo colpo dell’era Comolli arriva così senza frizioni e offre a Tudor una pedina chiave da subito.L’arrivo di David non chiude le porte a un’altra operazione. La Juventus, infatti, non ha accantonato l’idea di arrivare a Victor Osimhen, anche lui in uscita dal Napoli. Tutto dipenderà dall’eventuale cessione di Vlahovic, che libererebbe spazio salariale e risorse per un altro top player.