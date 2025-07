Perché la Juventus ha scelto di cedere (al Porto) Alberto Costa

Getty Images

Il percorso di Alberto Costa alla Juventus

. Si conclude così, dopo poco più di sei mesi, l'esperienza alladi, pronto a fare le valigie per tornare a casa e iniziare una nuova esperienza al Porto, dopo quella terminata a gennaio con il Vitoria Guimaraes. Così ha voluto il mercato, con le sue strane dinamiche che nelle prossime ore vedranno salire su un aereo, per fare il percorso inverso , il connazionale di tre anni più grande Joao Mario , che sarà dunque un nuovo giocatore bianconero.Una parabola strana, quella di Alberto Costa (che tra l'altro fino a pochi giorni fa sembrava destinato allo Sporting Lisbona). Colpo a sorpresa di Cristiano Giuntoli durante il mercato invernale, il classe 2003 ha impiegato diverso tempo per ambientarsi alla Juve, con Thiago Motta convinto che avesse bisogno di un periodo di "apprendistato" soprattutto per entrare nei meccanismi tattici più tipici del calcio italiano. Poi l'esonero del tecnico italo-brasiliano e l'arrivo di Igor Tudor, con cui il giovane portoghese, che nel frattempo aveva mostrato progressi, ha iniziato a trovare poco alla volta un po' di spazio.

La svolta al Mondiale per Club

Perché la Juventus ha scelto di cederlo

Cosa è successo con lo Sporting Lisbona

La vera svolta è poi arrivata al Mondiale per Club, competizione in cui Alberto Costa ha collezionato quasi la metà dei suoi minuti totali con la maglia della Juve (310) e due assist, dimostrando segnali di crescita assolutamente incoraggianti. Che avevano fatto ben sperare per il suo futuro a tinte bianconere e, soprattutto, avevano disseminato indizi positivi in merito alla sua possibile conferma, scenario di cui si stava iniziando a parlare con sempre maggiore insistenza anche in virtù dell'idea di Tudor, che sembrava soddisfatto del suo percorso e intenzionato a puntare ancora su di lui.Perché, allora, la Juventus ha optato per la sua cessione? La sensazione è che, di fronte all'ipotesi dello scambio con il, la preferenza alla Continassa sia caduta su Joao Mario perché ritenuto un profilo di maggiore esperienza (per lui 185 presenze con la squadra lusitana) e anche un po' più duttile tatticamente: in carriera, infatti, è stato utilizzato all'occorrenza anche da centrocampista di destra, oltre che da esterno offensivo, con qualche sporadica comparsa anche sull'altra corsia.Ecco perché, tra l'altro, è risultato meno "allettante" agli occhi di Damien Comolli e colleghi lo scenario di una possibile cessione di Alberto Costa allo, che di fatto avrebbe lasciato un "buco" in rosa da riempire a stretto giro (pur con la tentazione di realizzare una plusvalenza, anche minima). La Juventus avrà fatto la scelta giusta? A dirlo saranno solo il tempo e, ovviamente, il campo.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui